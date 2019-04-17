Прогульщики опасаются введения электронных трудовых книжек и требуют защитить их права

К 2021 году в России планируют внедрить электронные трудовые книжки. Не всем эта идея пришлась по душе.

Работодатели будут иметь право проверить все периоды работы соискателя, а у некоторых претендентов на вакансию могут быть увольнения за прогул или частые смены работы, сетует инициативный россиянин, который выдвинул свое предложение на этот счет.

На сайте РОИ он опубликовал инициативу, в которой призывает после введения электронной трудовой книжки запретить работодателям требовать и запрашивать «сведения о трудовой деятельности застрахованного лица» на неквалифицированную работу.

Неквалифицированный труд на то и есть не квалифицированный, что для него не должен требоваться опыт работы и квалификация, соответственно работодатель не должен иметь прав проверять сведения о труде на такие работы как грузчик, уборщик и пр., отмечает автор инициативы.

Кроме того, этот же гражданин разместил еще две аналогичных инициативы.

Он требует дать гражданам право удалять периоды работы с лицевого счета ПФР все по той же причине — скрыть от работодателя свои прогулы на прошлой работе. Ведь раньше прогульщик мог просто завести другую трудовую книжку, а с введением жлектронной книжки скрыть свое прошлое станет сложно.

Кроме того, он требует не вводить в электронную трудовую книжку сведения о работе до 01.01.2019, чтобы не ухудшать положение лиц, ранее уволенных «по статье» и защитить часть населения, скрывающую свои прогулы и частые увольнения.