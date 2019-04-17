Еще один банк лишился лицензии

С сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 185 место в банковской системе РФ.

Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, сообщает пресс-служба ЦБ.

Также банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов;

В деятельности ТРОЙКА-Д БАНК имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы.