Бухгалтер тратил деньги компании на наркотики и проституток

38-летний бухгалтер Даррен Карвилл из Англии, на протяжении нескольких лет крал деньги у компании Mr Clutch, чтобы ни в чём себе не отказывать.

У мужчины была низкая самооценка, коллеги относились к нему недостаточно уважительно и он им отомстил, доведя компанию почти до банкротства. Из-за его аферы сотрудники 5 месяцев не могли получить зарплату.

Об этой истории пишет портал «Life» со ссылкой на Daily Mail.

Сначала бухгалтер лишь заимствовал деньги компании, но потом возвращать долги стало нечем. Мужчина стремился вести красивую гламурную жизнь, а для этого нужны были деньги.

В общей сложности бухгалтер украл у работодателя сумму, эквивалентную 22 млн рублей.

Догадавшись, что такое вряд ли сойдёт ему с рук, парень решил потратить последние 14 млн за одни выходные. Он направился в элитный мужской клуб, где провёл всю ночь в частной комнате с десятью эскортницами и большим количеством наркотиков.