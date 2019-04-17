Большинство регионов не выполнили майские указы о повышении зарплаты

Майские указы по повышению зарплат бюджетников формально выполнены только в 16 регионах по состоянию на конец 2018 года, по данным Росстата. В то же время, по оценке Минтруда, цели достигнуты по 99% показателей.

Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года. Зарплаты бюджетников должны достигать 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории.

Среди выполнивших указы значатся: Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тюменская (без учета входящих в нее автономных округов) и Новосибирская области, а также Ставропольский и Алтайский края, Татарстан, Чувашия и Бурятия.

Во всех остальных российских регионах формально указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников, посчитали в РБК на основании данных Росстата.

На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по восьми из 12 категорий. Перевыполнены они оказались только у педагогов общеобразовательных учреждений, преподавателей вузов, работников учреждений культуры и научных сотрудников. Уровень зарплат последних и вовсе достиг 264% от средних по России, и это максимум среди всех категорий.

Хуже остальных оказались результаты по зарплатам социальных работников — 87,4%, а также медсестер — 90,4%.

В то же время пресс-служба Минтруда сообщила РБК, что мониторинг выполнения указов ведется по 1020 категориям (12 категорий бюджетников в 85 регионах), по подавляющему большинству из них (1012 показателей) цель выполнена. Минтруд считает ее достигнутой, если отклонение от целевого значения по зарплате составляет не более 5%.