Дмитрий Медведев заявил, что число бедных людей уменьшилось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал число бедных людей в России и заявил, что часть из них «просто выживает». Об этом он рассказал, отчитываясь перед Госдумой о работе правительства.

«Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны», — цитирует премьера РБК.

Причины бедности всегда разные и в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, добавил Медведев. При этом, по мнению премьера, нужно смотреть не только на доходы семьи, но и на ее расходы.

«И тогда поддержка государства будет по-настоящему адресной», — заявил он.

В рамках работы над данной проблемой был создан реестр малообеспеченных семей, в нем приводится «наиболее полная информация о тех, кому нужна помощь государства». По словам Медведева, пилотный проект запустили в восьми регионах.

По словам главы правительства число бедных людей уменьшилось на 400 тыс. после повышения минимального размера оплаты труда, индексации зарплат бюджетников и социальных выплат.

Президент Владимир Путин в майском указе поставил задачу к 2024 году снизить уровень бедности в два раза.