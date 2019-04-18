ФНС готовит новую декларацию по налогу на прибыль

Федеральная налоговая служба готовит приказ, утверждающий новую декларацию по налогу на прибыль. Документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Необходимость новой формы обосновывается изменениями в законодательстве. В частности:
- в отчетных (налоговых) периодах с 01.01.2017 года по 31.12.2020 ограничен перенос убытков, полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах, в размере не более 50% налоговой базы текущего отчетного (налогового) периода;
- изменен подход к формированию консолидированной налоговой базы консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН). Ограничена сумма уменьшения налоговой базы КГН, формируемой прибыльными участниками КГН, на сумму убытка, полученного убыточными участниками КГН, размером, не превышающим 50% от прибыли прибыльных участников КГН;
- в 2017 - 2020 гг. изменены налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации;
- введен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, которым налогоплательщикам предоставляется возможность уменьшить налог на прибыль на сумму инвестиций в строительство, покупку и модернизацию оборудования, а также на сумму пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям культуры и некоммерческим организациям (фондам) в целях поддержки указанных учреждений;
- дивиденды международных холдинговых компаний (МХК) и их доходы от реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций (долей) российских или иностранных организаций облагаются по ставке 0 % при выполнении предусмотренных законодательством условий;
- доходы МХК в виде прибыли контролируемых иностранных компаний, подлежащие учету в налоговой базе МХК до 01.01.2029, не подлежат налогообложению;
- дивиденды, выплачиваемые до 01.01.2029 иностранным лицам по акциям (долям) публичных МХК, облагаются по ставке 5 процентов;
- установлены нулевые налоговые ставки для организаций, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа.
Предполагаемая дата вступления в силу нового приказа - 1 января 2020 года.