ФНС готовит новую декларацию по налогу на прибыль

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y.ponomarev Да введение касс и маркировки и так быстрее всего высвободит продавцов. Будут у нас безработные ф... 10 миллионов россиян могут стать безработными из-за прорывного роста экономики

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Lomik Вот именно. Не забывайте об этом, когда пишете про то, что времена были не настолько жестокими ;)... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

geologov_12 сделать марку стоимостью 50 коп за штуку и все транзакции контролировать налоговой. и тогда чубай... Новые налоги соберут Чубайс и Усманов

id223397508 Для ИП на упрощенке налог составляет 6% от доходов.А про то что есть еще "доходы- расходы" 15% он... За что могут оштрафовать ИП на упрощенке и без сотрудников

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Над.К А вы думаете продавцы будут на свой счет их покупать? Новые налоги соберут Чубайс и Усманов