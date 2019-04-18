Как считать взносы по доптарифам сотрудникам с вредными условиями труда

Для работодателей в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу сотрудников, занятых на видах работ, указанных в пунктах 1 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», применяются дополнительные тарифы страховых взносов на ОПС.

В случае частичной занятости работника, в течение месяца как на тяжелых и вредных работах, так и на работах, не поименованных в указанных подпунктах, если при этом в организации не ведется раздельный учет выплат работнику за работу в разных условиях труда, исчисление страховых взносов по соответствующим доптарифам на ОПС осуществляется плательщиком со всех начисленных в этом месяце в пользу данного работника выплат и вознаграждений, пропорционально количеству фактически отработанных дней (часов) на соответствующих видах работ с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.

Если в организации ведется раздельный учет выплат работникам, то исчисление страховых взносов по доптарифу производится в общеустановленном порядке с выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу работников за период работы во вредных, тяжелых и опасных условиях труда.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/6360@ от 05.04.2019.

Напомним, аналогичные разъяснения содержатся в письме Минфина от 01.04.2019 № 03-15-07/22333, которое доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/6169@ от 04.04.2019.