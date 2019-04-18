ИП-патентный поверенный должен два раза платить фиксированные взносы

Патентный поверенный вправе осуществлять свою профессиональную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между патентным поверенным и работодателем (юрлицом).

Статьей 419 НК определено, что и ИП, и патентные поверенные, занимающиеся частной практикой, являются плательщиками страховых взносов.

При этом пунктом 2 статьи 419 НК предусмотрено, что, если плательщик относится одновременно к нескольким категориям, указанным в пункте 1 данной статьи, он исчисляет и уплачивает страховые взносы отдельно по каждому основанию.

Таким образом, физлицо, одновременно относящееся к нескольким категориям плательщиков страховых взносов, исчисляет и уплачивает страховые взносы по каждому основанию, то есть как ИП и как лицо, осуществляющее иную деятельность, указанную в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК.

Такие разъяснения дает ИФНС в письме № БС-3-11/3092@ от 05.04.2019.

Напомним, в аналогичной ситуации находятся, в частности, арбитражные управляющие.