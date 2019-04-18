Какие купюры чаще всего подделывают

В I квартале 2019 года в банковской системе РФ было обнаружено 8911 поддельных денежных купюр, сообщает пресс-служба ЦБ.

Среди выявленных подделок преобладают банкноты крупных номиналов: пятитысячные (6220 банкнот), тысячные (1835) и двухтысячные (680). При этом последние — низкого качества (были изготовлены на репрографическом оборудовании).

Поддельных банкнот иностранных государств за этот же промежуток времени было выявлено 523 штуки. Подавляющее большинство из них — доллары США (449). Также были обнаружены поддельные евро (61),китайские юани (12) и одна поддельная банкнота — фунт стерлингов Соединенного Королевства.

Напомним, разработано специальное мобильное приложение, которое дает информацию о защитных признаках банкнот.

Приложение не проверяет подлинность банкнот, но оно поможет вам самостоятельно сделать это без использования специального оборудования, ориентируясь на подсказки приложения. Приложение рассказывает о четырех типах признаков: проверяемых на просвет, при увеличении, на ощупь или при изменении угла наблюдения.

Оно покажет, где именно на банкнотах расположены эти защитные признаки, и как они должны выглядеть.