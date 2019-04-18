Ozon.ru начал выпускать неименные банковские карты

Ozon.ru запустил для клиентов неименную банковскую карту в партнерстве с оператором платежной системы «Золотая корона».

Ритейлер рассчитывает увеличить среднее число покупок на клиента за счет повышенного кэшбэка, пишет «Коммерсантъ».

Технологическим партнером ритейлера выступил Центр финансовых технологий (ЦФТ), эмитентом карт — его «дочка» РНКО «Платежный центр» (оператор платежной системы «Золотая корона»). У Ozon.ru и ЦФТ есть общий акционер — фонд Baring Vostok.

Первоначально Ozon.Card доступна в бета-режиме для 20 тыс. клиентов из Москвы, затем компания планирует запустить ее еще в семи регионах. Покупатели могут заказать карту на сайте и получить в пунктах выдачи Ozon.ru. Ритейлер обещает бесплатное обслуживание по карте с возможностью пополнения через приложение Ozon.Card и банкоматы.

Баллами можно оплатить до 99% заказа в Ozon.ru по курсу 1 балл = 1 рубль, в том числе доставку. В дальнейшем Ozon.ru планирует развивать партнерские программы с другими участниками рынка.