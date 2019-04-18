На фрукты и ягоды могут снизить ставку НДС. В Правительстве пока думают над этим

Ягоды и фрукты сейчас облагаются по ставке НДС 20%. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, это было объяснимо с учётом общих проблем жизни в 1990-е годы, но очень трудно объяснить сейчас.

«Мы все говорим о том, что наши дети, да и вообще все граждане нашей страны, должны иметь разнообразный стол, различные продукты питания, включая фрукты, соки, ягоды. В настоящий момент по моему поручению прорабатывается два варианта решения этой задачи», — заявил премьер-министр.

Первый вариант — дать субсидию всем российским производителям фруктов и ягод, чтобы их продукция была в лучших конкурентных условиях, чем продукция, которая поставляется из-за границы. Второй вариант — установить ставку НДС на уровне 10%.

«Второй вариант хорош, конечно. Но, коллеги, давайте задумаемся. У нас пока ещё процентов 40, допустим, яблок — а это самый распространённый фрукт — поставляется из-за границы. Если мы введём такую ставку, то надо понимать, что частично это будет поддержка тех, кто поставляет эту продукцию из-за границы. Но, возможно, мы по этому пути и пойдём», — заявил он, выступая в Госдуме.