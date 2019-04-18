Стало значительно больше приговоров по экономическим статьям

В течение 2018 года российские суды вынесли приговоры за преступления в сфере экономической деятельности в отношении 7,7 тыс. человек — это на 20% больше, чем в 2017 году.

Соответствующие статистические данные опубликовал накануне Верховный суд РФ.

Поясним, к этой категории относятся такие преступления, как уклонение от уплаты налогов, незаконная регистрация юрлица, отмывание преступных доходов, преднамеренное или фиктивное банкротство.

Рост приговоров по экономическим составам связан во многом с появлением в уголовном кодексе статей о незаконном производстве, обороте или продаже спирта и алкогольной продукции, пишет РБК.

Другой новый состав, появление которого сказалось на статистике по экономическим преступлениям — это «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» (ст. 199.2). По этой статье за прошлый год были осуждены 130 человек.

Также двукратно выросло число осужденных за незаконное использование документов для образования юрлица (ст. 173.2 УК) — с 686 человек до 1326.