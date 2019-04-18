Менее половины россиян считают себя средним классом

Доля людей, относящих себя к средему классу, сократилась с 60% в 2014 г. до 47% в 2018 г., свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу «Сбербанк CIB» (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).

Доля считающих, что их доходы ниже среднего уровня, выросла на столько же — с 35 до 48%, пишут «Ведомости».

В Москве доля среднего класса с 2014 по 2018 г. сократилась с 63 до 54%, а людей с низкими доходами — увеличилась с 27 до 39%. В других регионах аналогичная ситуация: в Санкт-Петербурге доля среднего класса уменьшилась с 58 до 51%, в прочих городах-миллионниках — с 61 до 49%, в регионах — с 56 до 45%. Доля людей с низкими доходами увеличилась соответственно с 34 до 45%, с 34 до 48% и с 39 до 51%.

Опрос показал, что 32% москвичей и 43% жителей других регионов не имеют сбережений, 7% жителей столицы и 12% остальных граждан России обременены долгами. Дополнительные доходы москвичи намерены откладывать, а жители других регионов — потратить на погашение долгов.

Минэкономразвития в скорректированном прогнозе социально-экономического развития ждет роста реальных доходов в 2019 г. на 1%, затем — его ускорения до 1,5% в 2020 г. и в последующие годы — до 2,2–2,4%.