Кого Forbes назвал богатейшим российским бизнесменом

Рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии российского издания Forbes возглавил Леонид Михельсон. Состояние крупнейшего акционера «Сибура» и НОВАТЭКа оценено в $24 млрд.

На втором месте в рейтинге — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, у которого, по данным Forbes, $21,3 млрд. В прошлом году он занимал первое место.

Третье место досталось президенту нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагиту Алекперову ($20,7 млрд).

На четвертом месте в рейтинге находится председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,5 млрд), за ним следует основатель и акционер частной инвестиционной группы VolgaGroup Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

В десятку богатейших бизнесменов страны также вошли президент «Норильского никеля» Владимир Потанин ($18,1 млрд), крупнейший акционер Альфа-банка Михаил Фридман ($15 млрд), совладелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,8 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,6 млрд), основной владелец Millhouse Роман Абрамович ($12,4 млрд).

Самой богатой женщиной России является Елена Батурина, занимающая в рейтинге 81-е место ($1,2 млрд). Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук журнал оценил в $1 млрд.