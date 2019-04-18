Через 6 лет россияне будут зарабатывать 63 тыс. рублей

Средняя номинальная зарплата в России в 2024 году составит 63,4 тыс. рублей, следует из прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы, подготовленного Минэкономразвития.

Напомним, по итогам 2018 года размер оплаты труда в среднем по стране составил 43,4 тыс. рублей, то есть к 2024 году он увеличится на 46%.

В 2019 году, по ожиданиям МЭР средняя зарплата достигнет 46,1 тыс. рублей.

В МЭР не прокомментировали, какие сферы рынка труда станут локомотивом увеличения зарплат, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что драйвером роста оплаты труда в ближайшие годы станут сферы информационных технологий, логистики и перевозок, а также финансовая отрасль.