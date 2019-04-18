Треть российских банков могут попасть под санкции. Как это скажется на их клиентах?

Клиенты как минимум трети российских банков могут лишиться возможности пользоваться картами и покупать товары онлайн, опасаются в ЦБ РФ и Национальной системе платежных карт (НСПК).

Значительная часть рынка процессинга (обработка операций по банковским картам, а также онлайн-платежей и переводов в России приходится на компании с корнями в США или Европе.

В связи с этим ЦБ и НСПК планируют предупредить отечественные банки о том, что им лучше перейти на программное обеспечение российских компаний, рассказал «Известиям» топ-менеджер НСПК. Это необходимо для того, чтобы в случае рестрикций стран Запада платежи по картам в России не были заморожены.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили: крайне важно, чтобы банки, прежде чем передавать часть своих функций внешним подрядчикам, внимательно оценивали связанные с этим риски, особенно в части бесперебойности работы. Там добавили, что уже подготовили предложения по изменению законодательства, «направленные на усиление контроля по обеспечению внутреннего процессинга в банках». Они будут рассмотрены при обсуждении поправок к закону «О национальной платежной системе» ко второму чтению.

Как сказал «Известиям» источник в российском банке из топ-30, среди отечественных финансовых организаций нет ни одной, которая бы абсолютно не зависела от западного программного обеспечения . По его словам, полное импортозамещение на сегодняшний день невозможно ни технически, ни финансово, поэтому приходится работать «с зажмуренными глазами».