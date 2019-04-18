Нельзя осуществлять деятельность по коду ОКВЭД, не внесенному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

При регистрации субъекта предпринимательской деятельности, вне зависимости от его организационно-правовой формы, обязательно указываются виды деятельности по ОКВЭД, которые планируется осуществлять в дальнейшем.

На практике нередки ситуации, когда предприятие в процессе работы приходит к необходимости начать новый вид деятельности, и в этой связи возникает вопрос: можно ли осуществлять деятельность без указания ее кода по ОКВЭД в ЕГРЮЛ?

Однозначный ответ на данный вопрос дает п. 5 ст. 5 федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 , в котором указана обязанность юрлица и ИП в 3-дневный срок уведомить налоговые органы об изменении видов деятельности. Об этом напоминает УФНС по Кемеровской области.

Закон не конкретизирует, изменяется ли при этом основной вид, или появляется дополнительный, поэтому любое изменение в кодах ОКВЭД должно быть зарегистрировано в установленном порядке и внесено в ЕГРЮЛ.

Осуществление деятельности, код которой не включен в сведения об организации или предпринимателе в ЕГРЮЛ, не допускается действующим законодательством, предупреждают налоговики.

При выявлении налоговыми органами факта осуществления деятельности, не включенной в ЕГРЮЛ, возможно привлечение к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП:

•по ч. 3 — при нарушении сроков уведомления, т.е. когда оно подано позже, чем через три дня. За данное нарушение предусмотрено предупреждение либо штраф для должностного лица или индивидуального предпринимателя в размере 5000 рублей;

•по ч. 4 — если уведомление о новом ОКВЭД не было подано вовсе. Штраф за такое нарушение составляет от 5000 до 10 000 рублей.