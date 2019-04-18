Что еще начнут маркировать с июня

С 1 июня 2019 по 1 июня 2021 в России пройдет эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов технических средств реабилитации (кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям).

Соответствующий проект Постановления Правительства опубликован сегодня.

Проект предполагает организацию информационно-технического обеспечения проведения эксперимента с использованием информационной системы, предоставляемой коммерческим оператором в целях проведения эксперимента, в том числе посредством информационного взаимодействия с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, принимающих участие в эксперименте, и информационными системами участников оборота отдельных видов технических средств реабилитации (кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям).

Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.

Кроме того, с 30 мая 2019 по 30 июня 2020 пройдет эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота в отношении табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке

‎с 1 июля 2020.

Соответствующий проект также опубликован на федеральном портале.