Сбербанк создал искусственную женщину. Узнайте, что она умеет делать

Сбербанк создал цифрового двойника телеведущей — Елену.

Елена является новостным телеведущим Сбербанка и может вести новостные сюжеты, используя лишь текст для генерации полноценного видеоизображения и речи, сопровождая это мимикой и эмоциями реального человека, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Елена является совместной разработкой Лаборатории робототехники Сбербанка и двух российских компаний: «ЦРТ» обеспечивает опытную систему синтеза речи на основе искусственных нейронных сетей, а компания CGF Innovation комбинирует методы искусственного интеллекта и инструменты создания фотореалистичной компьютерной графики.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка прокомментировал эту уникальную разработку:

«Сейчас никого не удивить полностью виртуальными 3D-моделями, активно применяемыми в таких сферах, как кино и компьютерные игры. Уникальность Елены в том, что она позволяет полностью автоматизировать труд телеведущей: созданный журналистом текст можно оцифровать и получить конечный продукт — новостной сюжет — для трансляции зрителям».

Сфера применения данной технологии широка: корпоративные и массовые коммуникации, реклама, создание обучающих материалов, социальная работа с пенсионерами — вплоть до использования в бытовых устройствах

В Сбербанке предполагается применять робота для создания новостных выпусков и представления новостей на Сбербанк TV и их распространения, создания видеорекламы продуктов, услуг и товаров банка, компаний его экосистемы и заказчиков, а также для представления проектов, программ, достижений, планов, образовательных и обучающих программ, курсов Сбербанка на форумах, выставках и других подобных мероприятиях.