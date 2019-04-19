Поступления в «Платон» растут, как на дрожжах. Куда идут эти деньги

В 1 квартале 2019 года более 23 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировались в государственной системе «Платон», что на 40% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Прирост регистрации транспортных средств составил 29 тысяч автомобилей. На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано свыше 1,15 млн большегрузов, сообщается на сайте системы.

Рост поступлений в дорожный фонд России от госсистемы «Платон» за первый квартал 2019 года превысил 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В частности, за февраль этого года на ремонт дорог и мостов перечислено на 50% больше, чем за февраль предыдущего года. Общая сумма собранных средств за время работы системы достигла 71,3 млрд руб.

В 2018 году с использованием средств от госсистемы «Платон» построено и восстановлено 5 мостов: через Волгу в подмосковной Дубне, через Терек в Чечне, через реку Сосна в Орловской области, а также Белореченский мост в Краснодарском крае и мост через реку Чепца в Глазове.

В начале 2019 года открылся еще один мост в Удмуртии, в течение года будут открыты два моста в Орловской области и Фрунзенский мост в Самаре.

Всего за счёт средств от системы «Платон» отремонтировано более 2000 км дорог и свыше 30 мостов. Также на основании выбора грузоперевозчиков ведется ремонт федеральной трассы Р-243 от Костромы до Перми.