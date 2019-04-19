Как крупнейшим налогоплательщиком заполнить отчет по налогу на имущество

Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, представляют налоговую отчетность по налогу в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.
При заполнении титульного листа налоговой отчетности по налогу на имущество, представляемой налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших, ИНН и КПП по месту нахождения организации указываются согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения (5 и 6 разряды КПП — «01»).
Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/6107@ от 03.04.2019.