Как крупнейшим налогоплательщиком заполнить отчет по налогу на имущество

Над.К Переход от феодализма к капитализму это именно революция.Далеко не всегда. Революция это всегда р... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Над.К А посадить все замешанное в сотрудничестве мужское население - почти все семьи остались бы без му... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Над.К Колхозные рынки были. Цены и в советское время там были такие, что далеко не каждому по карману. ... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

buhSVB А нашем городишке - 10 - 15 тр - за счастье! Вот вам и средний класс... Менее половины россиян считают себя средним классом

Lomik Ряды банок с зелеными помидорами, вместо продуктов в магазине, я помню хорошо. Колхозные рынки бы... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Lomik Да-да, вы не получали еду по талонам,А вы знаете с чего началась Февральская революция? Уже в 191... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Lomik Всем известную депортацию взять в пример, которую до сих пор оправдывает часть населения надуманн... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Lomik Как мозги-то сейчас промывают сторонники сталинизма. Вот что страшно.Где, по каким каналам выступ... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Lomik А чего ж вы только про неё вспомнили? А не про пасквили против писателей, поэтов, художников и пр... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

garda Тогда давайте уже и бухгалтеров напрямую ФНС подчиним. Всем будет хорошо - оправдаются претензии ... Предложение: кадровики не должны подчиняться своему работодателю

Лидия Анатольевна "Надежды юношей питают..." Еще одна утопия. Если в организации работает меньше 10 человек, то как... Предложение: кадровики не должны подчиняться своему работодателю

Nаdine Я Вас, наверное, огорчу. Но не "подготовить почву", а уже. И теперь не нужны никакие оправдания, ... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Nаdine Вот как раз в Иркутске была :) правда, уже в середине 80-х и недолго (в гостях). Да, талоны были... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Владимир Лойер давайте не подменять человека кодексом! Потому что тогда все пойдет через анал… огию. Вижу бабка ... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

Мобика Законопроект №682709-7 вот на него ссылочка и будем справедливы этот проект не только для таксопа... Что ждет отрасль такси после 1 июля 2019 года из-за 54-ФЗ?

Мобика Если бы :)Просто логика и умение заглядывать вперед. Третья волна кассовой реформы откладывается?

Первоклассник Средний класс - это от 3000 баксов.В регионах где это 60% таких. В нашей деревне 0,7% получают 10... Менее половины россиян считают себя средним классом

Невоспитанная Вполне реальный факт. Получала писульку с требованием сдать декларацию и заплатить ЕНВД только за... Нельзя осуществлять деятельность по коду ОКВЭД, не внесенному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

ВВбух Полная чушь этот ндфл с подарков. Вот у нас в области тройня у мичмана родилась и старший ребёнок... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

С.В Зачем столько земли? У этого человека с головой всё нормально? (это тоже вопрос!)... У депутата обнаружилось 359 кв км земли