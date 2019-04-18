ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru, сообщается на сайте ведомства.

Их подозревают в незаконном ограничении на использование программ, которые рекрутеры используют для автоматизированного поиска персонала.

ФАС России установила, что условия использования сервисов hh.ru, rabota.ru и superjob.ru содержат положения, запрещающие использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала при работе с этими сервисами, пишет РБК.

Эти ресурсы «занимают коллективное доминирующее положение» на рынке интернет-услуг для соискателей, работодателей и кадровых агентств, а потому их действия могут привести к ограничению доступа на этот рынок тех компаний, которые разрабатывают программы для автоматизации поиска, указывает ФАС.