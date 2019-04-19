Сокращение рабочего дня труженицам села пропишут в ТК

В отношении женщин, работающих в сельской местности, с 01.01.1991 установлена 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы.

Такая норма содержится в Постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».

Между тем имеет место противоречие указанного пункта статье 91 ТК в части нормальной продолжительности рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю.

В этой связи в Госдуму внесен законопроект № 691690-7, который предусматривает поправки в часть 2 статьи 262 ТК.

Изменений позволят закрепить в ТК актуальную в настоящее время гарантию женщинам, работающим в сельской местности, придать ей силу федерального закона и исключить имеющиеся противоречия.

Статья 262 ТК дополняется нормой, согласно которой женщинам, работающим в сельской местности, коллективным договором или трудовым договором устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

Авторы проекта — депутаты от «Единой России».