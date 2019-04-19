Предложение: кадровики не должны подчиняться своему работодателю

Глобально реформировать ЦЗН предлагает инициативный гражданин, разместивший свое революционное предложение на сайте РОИ.

Автор инициативы отмечает, что сейчас Центры занятости, по сути, мало чем помогают жаждущим найти работу.

В стране повсеместно нарушаются трудовые права граждан: работодатели мало платят, зарплаты серые, люди терпят произвол работодателей, пренебрежительное отношение руководства к подчиненным работникам.

Инициативный россиянин придумал решение проблемы. Он считает, что кадровики в каждой организации должны быть независимыми и должны подчиняться не работодателю, а напрямую Минтруду и ЦЗН.

Более того, все граждане нашей страны должны встать на учёт в ЦЗН независимо от того работает, учится человек или нет, начиная с 8-го класса школы. Работодатели, по сути, будут арендовать персонал у ЦЗН. Оплата труда всего занятого штата должна производиться непосредственно через ЦЗН для обеспечения прозрачности в сфере оплаты труда.

Минтруду автор инициативы предписывает принять меры к устранению разницы в оплате труда в зависимости от региона производства. Например, инженер из Челябинске не должен получать меньше, чем инженер в Москве, врач, учитель, слесарь, дворник.

Более того, в регионах со слаборазвитой экономикой или неблагоприятной экологией следует установить заработные платы выше средних для привлечения в данные регионы требуемых специалистов.