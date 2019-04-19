Материальную помощь студентам освободят от НДФЛ

Сегодня матпомощь в сумме не более 4 000 рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам освобождается от НДФЛ. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов и т.д. При этом вузы и колледжи выделяют средства, в частности, на оказание матподдержки нуждающимся студентам.

«По своей правовой природе такая материальная помощь обучающимся не отличается от материальной помощи сотрудникам, однако подлежит обложению НДФЛ», — отметила депутат Госдумы Ирина Яровая.

В этой связи разработан законопроект № 692202-7 с поправками в ст.217 НК.

Документ освободит студентов и аспирантов от уплаты НДФЛ с матпомощи, не превышающей 4 000 рублей, которая выплачивается вузом или колледжем нуждающимся студентам.

«Законопроект, безусловно, социальный и ожидаемый студенческим сообществом. Мною уже проведена работа с Федеральной налоговой службой, Минфином, законопроект получил предварительную поддержку профильных ведомств и фракции «Единая Россия», — сказала Ирина Яровая.