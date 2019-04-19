Новая методика Росстата не помогла: доходы населения все равно упали

В I квартале реальные располагаемые доходы населения резко упали — на 2,3% в годовом выражении, отчитался Росстат.

Ведомство впервые рассчитало их по обновленной методике, пересмотрев статистику и за предыдущие кварталы, пишут «Ведомости». По прежней методике падение было бы немногим меньше — 2,2%, но существенно меньшим было бы сокращение доходов в IV квартале 2018 г. — на 0,9%, а не 1,9%.

Предыдущую редакцию методики критиковали и экономисты, и чиновники. Расчет «непрозрачный», качество «ужасное», жаловался первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. В середине марта руководитель Росстата Павел Малков объявил о переходе на новую методику, кроме того, данные будут теперь публиковаться не по месяцам, а по кварталам.

После пересчета оказалось, что доходы населения падали не пять, а четыре года подряд, начиная с 2014 г. Исходя из обновленных данных, в 2018 г. реальные доходы людей не сократились на 0,2%, а выросли на 0,1% с учетом выплаты 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г. Будут ли пересмотрены итоги и предыдущих лет, пока неясно — обновленные данные за 2014–2017 гг. будут опубликованы позже.

По старой методике Росстат при оценке доходов учитывал доходы от продажи валюты, а расходы на ее покупку — в сбережениях. Теперь доходы и расходы на покупку валюты не учитываются, оценивается рост наличной валюты на руках, а также изменения на валютных счетах и в зарубежных банках, указывают эксперты Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС. Иначе Росстат считает и расходы на покупку недвижимости — не учитывает покупку жилья на вторичном рынке. Изменение расходов влияет на расчет располагаемых доходов — они равны сумме расходов (включая обязательные платежи) и сбережений.

Изменилась и структура доходов: доля зарплаты выросла, а ненаблюдаемых доходов — снизилась. При пересчете итогов 2017 г. по новой методике доля зарплаты вырастет с 41 до 55%, а ненаблюдаемых доходов — снизится с 26 до 12%, подсчитали аналитики РАНХиГС. Доля зарплаты выросла примерно до 50–55%, согласна Орлова, с этим и связано такое падение доходов в I квартале.