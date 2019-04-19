ИФНС не может выдать информацию о ваших налогах, потому что они ей неведомы

Глобальный сбой в программах ФНС продолжает проявляться в разных ипостасях.

Бухгалтеры обескуражены данными, которые отражаются в выписке по расчетам с бюджетом. У многих переплата на начало года неожиданным образом испарилась, в связи с чем образовался несуществующий долг, на который налоговики без стеснения начисляют пени и требуют уплатить их.

Но и это еще не вся странность по расчетам в КРСБ.

Некоторые бухгалтеры, запросив сверку в ИФНС, в ответ получают обескураживающее сообщение о том, что интересующие налогоплательщика налоги в принципе не существуют.

Такая история, в частности, приключилась с участницей нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

А как у вас обстоят дела по сверке (выписка операц по расчетам с

бюджетом)? Мы вот получили пустоту вместо цифр. В яваре сверяли 2018 год, получили норм цифры, а сейчас вот пришло чудо: наимен. налога неизвестный налог и так по всем налогам (ндс, прибыль, ндфл). Что это может быть? - Oksana

Коллеги отмечают еще одну странность программного комплекса ФНС. Некоторые налоговые платежи попадают в разряд невыясненных. И дело вовсе не в ошибочных реквизитах. На невыясненные относят даже сумму, которые ИФНС сама снимает инкассовым поручением на основании требования.