У депутата обнаружилось 359 кв км земли

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Василий Крюк (ЕР), являющийся гендиректором авиакомпании «Ямал», указал в своей декларации землю общей площадью 359 квадратных километров.

Сведения о доходах, расходах и имуществе депутата опубликованы на сайте регионального парламента сообщает РИА Новости. Так, в 2018-м году Крюк заработал 17 миллионов рублей, его доходы за год сократились в три раза. В пользовании единоросса, как и в предыдущие годы, указана квартира площадью 104 квадратных метра, а в собственности — жилой дом, квартира, гараж и два нежилых помещения.

Число земельных участков, которые находятся в долевой и индивидуальной собственности депутата, увеличилось за год со 190 до 194. Суммарная площадь земли, которой владеет Крюк, составила 359 квадратных километров, что превышает площадь четырех Салехардов (столица ЯНАО).

За 2016 год Василий Крюк задекларировал 20,3 млн рублей и 2 земельных участка, писали год назад в РБК, В 2017 год доход составил 52,1 млн рублей, а среди имущества депутата появились 186 земельных участков.