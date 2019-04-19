Правила получения шенгенских виз могут измениться

Стоимость визы для краткосрочного въезда в страны Шенгенской зоны будет повышена в 2019 году с 60 до 80 евро, но подорожание не коснется граждан ряда стран, в том числе России.

Это предусмотрено изменениями в визовый кодекс Евросоюза, одобренный в среду депутатами Европарламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии, которая инициировала реформу.

Новые правила предусматривают более гибкие условия для часто путешествующих лиц с «положительной визовой историей», которые смогут получить многократную визу с поэтапно увеличивающимся с одного года до пяти лет сроком действия.

Кроме того, вдвое увеличится срок подачи заявки на шенгенскую визу — с трех до шести месяцев до планируемой поездки. В некоторых странах заявку можно будет подавать в электронном виде через сайт консульства. Для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет шенгенская виза в 2019 году может стать полностью бесплатной, сообщил сотрудник пресс-службы ЕК.

Изменения не предусматривают повышения визового сбора для граждан России.