Когда обновятся данные в калькуляторе налоговой нагрузки от ФНС

а потому что к примеру директор просит сдать нулевки, а за выписками не ходили целый квартал. Кто...
А может ЦЗН распустить? все дешевле и быстрее???
почему же? это обычный главный бухгалтер "жопкиного хора" - мелкой фирмочки. Таких сейчас большин...
Для меня было неожиданностью - когда откл.интернет - узнать, что нельзя зайти в 1 с отчетность по...
Я скажу больше! В ходе подготовки к процессу в архиве предпринимателя мной были найдены случайные...
так вот почему президент сказал, что профессия "бухгалтер" исчезнет......
"ОТЧИСЛЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ" как мантра. а кто запрещает использовать другие источники напол...
И как их различить? вот стоят они на рыночке торгуют прям сегодня .... у кого две теплицы под рас...
ога, доброе утро советский союз и госплан снова с нами ))))Так вы не стесняйтесь, расскажите в че...
У моего ИП в личном кабинете и в выписках пока тьфу-тьфу-тьфу нормально. Но у нескольких клиентов...
Удачи Вам, уважаемый, в этой борьбе с государственным и судейским аппаратом! Если все так, как Вы...
Видать, возродят для них СЗВ-К. Интересно, как тогда Пенсионный фонд Украины (вернее, его крымско...
особенно миленько это звучит на фоне "замороженной" на неопледеленное время накопительной пенсии...
вы все не поняли. это создают информированное общественное мнение о том, что 6% из зп работников ...
Вообщем, народ готовься работать для пенсии до 70-ти лет! А может маловато, ну ладно, так и быть ...
Они КФХ. Я так думаю , что с зарплатой они мухлевали , показывали ниже МРОТ. Да и сами малограмот...
А чего не написали, сколько налога на землю он заплатил в бюджет за эти 359 кв.км?...
Кручу-верчу, обмануть хочу!
А чего они не хотят вообще пенсию отменить, вместе со взносами? Только для всех, без исключений д...
И откуда нам знать, за счет каких, на самом деле, средств построены и отремонтированы эти мосты и...
А по дорогам этого и не скажешь!
Да-да, без личной явки! Курьером документы пусть несут в ПФР!...
Непонятно, от кого государство требует, от самого себя? Как держатель контрольного пакета акций, ...
Я думаю, Сбербанк тупо купил готового робота у британцев или американцев, года два-три назад уже ...
Ага, сразу туберкулезом в открытой форме. На самом деле, с учетом стремления нашего народа забива...
В том, что пойдут вопли, виноваты те, кто сочиняет такие некорректные названия статей - лишь бы х...
Главный бухгалтер на котором "кадровая работа, кассы, первичка» - это не главный бухгалтер. Это р...
тогда пусть и все политические дивиденды с акции с "обнаглевшей бабой" монетизируют и вернут в ка...
У нас такая же история. До 1 января все было хорошо, все налоги платим вовремя и с некоторым запа...
У авторов кризис тем и качества работы? Что не статья, то бред какой-то, то роспись то подпись то...
или я дурак, или лыжи не едут, где тут экономия?
убиТЬсЯ, ... в принципе, после "навального" можно было не читать...
С такими "достижениями" не в отставку уходят, а стреляются....