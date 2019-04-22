Когда обновятся данные в калькуляторе налоговой нагрузки от ФНС

На сайте ФНС действует интерактивный сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки».

Новый калькулятор ФНС стал дополнением к электронному сервису «Прозрачный бизнес».

Налоговый калькулятор позволяет налогоплательщику оценить риски совершения налоговых правонарушений по ключевому индикатору уровня выполнения своих налоговых обязательств – налоговой нагрузке, в сравнении со среднеотраслевыми и максимальными показателями по видам экономической деятельности в режиме онлайн без личного посещения инспекции.

На текущий момент в сервисе представлены данные за 2017 год.

Обновление планируется в мае этого года, данные будут представлены соответственно за 2018 год.