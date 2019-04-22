Авансовый платеж по транспортному налогу не уменьшается на плату в «Платон»

30 апреля истекает срок уплаты организациями авансовых платежей по транспортному налогу за 1 квартал 2019 года, напоминает УФНС России по Республике Марий Эл.
Стоит отметить, что в связи с отменой налогового вычета по транспортному налогу по системе «Платон» в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, с 1 января 2019 года юрлица, ранее применяющие данный налоговый вычет, также обязаны уплатить авансовые платежи в указанный срок, без учета платы, внесенной в систему «Платон».