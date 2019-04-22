Какие новые налоговые льготы появились у многодетных семей

По поручению Президента Федеральному Собранию от 20.02.2019 предусмотрено предоставление физлицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, дополнительных налоговых вычетов:

— по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м площади одного земельного участка;

— по налогу на имущество физлиц в размере 5 кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Налоговый вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома).

Об этом сообщает УФНС по Республике Саха.

Налоговые вычеты предоставляются с налогового периода 2018 года. При этом наряду с заявительным порядком предоставления налоговых вычетов установлен «проактивный формат» (без подачи заявления в налоговый орган) на основании имеющихся у налоговых органов сведений.