Что клерки думают про маткапитал на первенца

Недавно стало известно, что власти обсуждают идею распространения программы маткапитала на семьи, где рождается первый ребенок.

На сколько это целесообразно с точки зрения наших читателей, мы решили выяснить в ходе опроса.

К единому мнению клерки так и не пришли. Половина опрошенных идею поддерживает и отмечает, что маткапитал будет стимулировать россиян на рождение ребенка

Однако вторая половина респондентов против такой идеи. 23% отмечают, что на первого ребенка любая семья и так решится, а стимулировать надо рождение последующих детей.

27% опрошенных и вовсе уверены, что программу маткапитала надо прикрыть — кто хочет детей, тот их и так родит.