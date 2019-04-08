Маткапитал за первого ребенка: за и против

На минувшей неделе была озвучена идея распространить программу выплаты маткапитала на первого ребенка. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, этот вопрос обсуждается в Правительстве.

Голикова отметила, что, «скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей».

Этот материал на нашем сайте вызвал оживленный интерес и широкое обсуждение. Клерки спорят о целесообразности такого решения.

Мы решили провести опрос на эту темы, в котором приглашаем вас принять участие.