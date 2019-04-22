При отправке отчетов по почте в чеке не указывают отправителя

Бухгалтеры сообщают, что Почта России поменяла программное обеспечение, и теперь при отправке заказных или ценных писем в ИФНС, ПФР, ФСС на чеке не указывается отправитель. Бухгалтеров такое нововведение огорчает.

Обсуждение на эту тему проходит в «Красном уголке бухгалтера» на Фейсбуке.

Некоторые коллеги отмечают, что сам чек не имеет большого значения, так как доказывает только факт отправки конверта. А вот что в нем? Подтвердить факт отправки отчетности может опись вложения, отметку на которой почта делает в случае отправки ценного письма.

Отправка ценного письма, состоящего из двух листов бумаги формата А4 и описи, обходится бухгалтерам в 213 рублей, сообщают наши читатели.

А что касается чека, в котором теперь отсутствуют сведения об отправителе, то и здесь есть способы решения этой проблемы.

Отправляла в разных отделениях и как раз на такое попала - не пишут отправителя. Но женщина попалась грамотная и внимательная, за что ей спасибо! Объяснила, что програ новая и по умолчанию не пишут. НО! Если попросить до того как :)) то напишут! Теперь даже несколько штук отправляю - разные чеки с указанием отправителя! Но главное - не забыть сказать об этом. - советует Irina

А вы отправляете отчеты почтой?