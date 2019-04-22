Банки должны подготовить план против санкций

Банк России предупредил кредитные организации, которые отдали на аутсорсинг часть своей IT-инфраструктуры, о санкционных рисках сотрудничества с поставщиками услуг.

Письмо разослно в личные кабинеты финансовых организаций 19 апреля. В первую очередь регулятора беспокоят процессинговые центры, работающие на Западе, пишет «Коммерсантъ». Банки, пользующиеся их услугами, должны придумать план действий, в случае если их контрагент из-за санкций откажет им в обслуживании.

В письме ЦБ утверждает, что «для снижения издержек на поддержку IT-инфраструктуры кредитные организации широко используют аутсорсинг». В частности, некоторые банки пользуются услугами процессинговых центров для эмиссии (выпуска) и эквайринга (приема в торговых точках) банковских карт. Эти центры «зачастую работают на западном рынке, вследствие чего в большей степени подвержены влиянию фактора повышенного санкционного риска» со стороны компаний, соблюдающих иностранные санкции. Как поясняет регулятор, в итоге процессинговые центры могут отказать банкам в обслуживании, что может привести к неисполнению ими обязательств перед клиентами.

Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. При актуализации этого плана следует руководствоваться подготовленным Банком России стандартом обеспечения информационной безопасности в части управления риском нарушения безопасности при аутсорсинге. Актуализированный план действий кредитные организации должны прислать в ЦБ.

Но письмами дело не ограничится. Депутат Госдумы Владислав Резник уже подготовил поправки к закону «О Центральном банке», наделяющие ЦБ правом формировать реестр нежелательных поставщиков. Попасть в него может поставщик, отказавшийся в одностороннем порядке обслуживать попавшую под санкции организацию в течение месяца с момента ввода ограничительных мер.