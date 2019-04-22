ФНС назвала признаки недобросовестного плательщика налогов через «проблемные» банки

Федеральная налоговая служба обобщила судебную практику по вопросу признания (непризнания) уплаты налогов через «проблемные» банки.
В письме № СА-4-7/5804 от 29.03.2019 приведена позиция Конституционного и Верховного судов.
В частности, в решениях судов говорится о том, что повторное взыскание не поступивших в бюджет налогов нарушает конституционные гарантии частной собственности только добросовестных налогоплательщиков. А к недобросовестным судьи относят тех, кто представляя платежный документ в банк уже знал о том, что у этой кредитной организации проблемы. Однако при этом на налоговом органе лежит обязанность представления прямых доказательств или достаточной совокупности косвенных доказательств, подтверждающих, что налогоплательщику был известен факт невозможности осуществления платежа.
Такими доказательствами могут являться:
- уплата налогов, обязанность по уплате которых на момент направления в банк платежного поручения не сформировалась, так как отчетный (налоговый) период не закончился;
- наличие переплаты по налогам, возникшей в предыдущие периоды;
- размер перечисленной суммы не соответствует реальным налоговым обязательствам налогоплательщика;
- наличие взаимозависимости между банком и налогоплательщиком
- наличие информации о проблемах банка, опубликованной в официальных источниках и (или) доведенной кредитной организацией до своих клиентов иным способом;
- формирование остатка денежных средств на счете путем совершения внутрибанковских операций, не являвшихся обычными для налогоплательщика
- наличие ранее неисполненных платежных поручений налогоплательщика;
- направление имевшихся на счете клиента денежных средств только на уплату налогов при одновременном осуществлении расчетов с иными кредиторами за счет средств, имевшихся на счете, открытом налогоплательщиком в другом банке.
- наличие расчетных счетов в других банках, с которых налогоплательщик ранее осуществлял налоговые платежи;
- перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ в большем размере, чем это необходимо для исполнения обязанности по уплате налогов;
- высказывание в узкоспециализированных СМИ, не направленных на массового потребителя, предположений о техническом сбое в работе банка.