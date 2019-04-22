Сколько «Югра» должна бывшим вкладчикам

Государственным бюджетом до 2021 года не предусмотрены деньги на выплаты вкладчикам обанкротившегося банка «Югра», которые держали более 1,4 млн рублей на вкладах.

Всего, по отчетности банка, физлица держали на вкладах 184,6 млрд рублей, рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. При этом «Югра» уже выплатила порядка 172,8 млрд рублей 217 тыс. вкладчиков.

За выплатами на общую сумму порядка 390 млн рублей не стали обращаться 45 тыс. вкладчиков. Из этого следует, что державшим на вкладах более 1,4 млн рублей до сих пор не выплатили долг в размере 11,48 млрд рублей, подчеркнул эксперт.

«Превышенцы» — люди со средствами на вкладе более 1,4 млн рублей — могут рассчитывать на частичный возврат средств, но все зависит от того, как пройдет процедура банкротства банка, сказал первый вице-президент «Опоры России».

«Минфин будет рассматривать запросы вкладчиков «Югры» в индивидуальном порядке, однако никаких бюджетных выплат для вкладчиков в бюджете 2019-2021 года пока что не предусматривается», — заключил Сигал.

Ранее 19 апреля Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей по части 4 статьи 160 УК РФ. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Однако его задержание никак не скажется на выплатах вкладчикам.