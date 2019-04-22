Налог на земельные участки физлиц в 2019 году рассчитают по новым правилам

В этом году налоговые органы рассчитают земельный налог физическим лицам по новым правилам, предупреждает пресс-служба ФНС.

Впервые применят коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10 % по сравнению с предшествующим годом. Исключение составят участки для жилищного строительства, при расчете налога по которым применяется повышающий коэффициент из-за их несвоевременной застройки (пп. 15 – 17 ст. 396 НК РФ).

Новая кадастровая стоимость земельного участка в случае изменения его вида разрешенного использования, категории земель и (или) площади будет учтена при расчете налога со дня внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Если при перерасчете земельного налога за предыдущие налоговые периоды сумма окажется больше уже уплаченной, то перерасчет проводить не будут.

В этом году расширился перечень льготников, которые могут уменьшить сумму налога на кадастровую стоимость 600 кв.м площади одного земельного участка (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ). Теперь помимо инвалидов I и II групп, пенсионеров и других льготников, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ, право на эту льготу имеют лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Чтобы получить вычет, можно обратиться в инспекцию с заявлением. Однако если у налогового органа уже есть эта информация, то повторное обращение не требуется. Например, если инвалид II группы уже заявил льготу по транспортному налогу, то вычет применят автоматически.

В ряде регионов будут применены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2018 года. Подробную информацию об изменении кадастровой стоимости можно получить в органах Росреестра и МФЦ.