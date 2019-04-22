Акцизы на иностранные сигареты повысят

В России введут сезонный — с 1 сентября по 31 декабря календарного года — повышающий коэффициент на ввоз иностранных сигарет, сигарилл и табака. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.



Изменения вносятся в статьи 187 и 194 части второй Налогового кодекса РФ, пишет «Парламентская газета».



Временный коэффициент увеличивает ставку акциза в том случае, если совокупный объём табачных изделий, ввезённых в страну налогоплательщиком с начала календарного месяца, превышает среднемесячный совокупный объём подакцизной табачной продукции, ввезённой этим налогоплательщиком в предыдущем календарном году.

В иных случаях значение коэффициента признаётся равным 1 и не оказывает влияния на размер налоговой ставки. Объёмы ввезённой на территорию России табачной продукции в регулируемом периоде подтверждаются отчётом, представляемым налогоплательщиком в таможенный орган.



Дело в том, что на сегодня российское законодательство предоставляет преференции импортёрам табачных изделий, на которых повышающий коэффициент не распространяется. В то же время отечественные производители сигарет этот повышающий коэффициент платят. Для того чтобы этого избежать, они выводят производство за рубеж и уже ввозят свою продукцию оттуда, чтобы не платить налог по повышенной сезонной ставке.

Также закон меняет порядок исчисления налоговой базы по акцизу, установленному в отношении табака кальянного. Только 1% такого табака ввозится легально и облагается акцизом. Налоговым кодексом предусмотрено, что налоговой базой при исчислении этого акциза признаётся масса табачного сырья в табаке кальянном, но не менее 20% массы нетто табака кальянного при условии указания массы табачного сырья в подакцизном товаре на его упаковке. При отсутствии такой информации на упаковке налоговая база определяется как масса нетто табака кальянного.