Получать детские пособия можно будет по месту пребывания

Родители, которым положены ежемесячные выплаты при рождении первого или второго ребёнка, смогут подавать необходимые заявления не только по месту постоянной регистрации, но и фактического пребывания.

Закон, вносящий такие изменения, был сегодня одобрен сенаторами, сообщила «Парламентская газета».

Действующей редакцией Закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установлено, что заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка может быть подано гражданином только по месту жительства.



В то же время в соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса местом жительства признаётся место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.



Для устранения этой правовой коллизии Правительство и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно документу, граждане, получающие выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, обязаны извещать об изменении места пребывания или фактического проживания органы исполнительной власти региона в сфере социальной защиты.

Устанавливается, что информация о назначении выплаты должна размещаться в Единой государственной информационной системе соцобеспечения.



Обратиться за получением пособия можно в территориальный орган социальной защиты населения. Для назначения выплат на второго ребёнка нужно подать заявление Пенсионный фонд. Сделать это можно как при личном посещении отделения ПФР, так и через многофункциональный центр (МФЦ).