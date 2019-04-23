ФНС внесла изменения в декларацию для иностранных плательщиков НДС

ФНС России скорректировала форму и формат декларации для иностранных организаций, уплачивающих российский НДС по электронным услугам. Приказ от 5 марта 2019 г. № ММВ-7-3/118@ зарегистрирован в Минюсте и опубликован.

Изменения связаны с тем, что с 1 января 2019 года изменилась налоговая ставка по НДС с 18 до 20%, а также из статьи 174.2 НК РФ исключен пункт 9, предусматривающего возложение обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДС на покупателя электронных услуг. С этого года обязанность уплаты российского НДС возложена на саму иностранную организацию.

Кроме того, внесены изменения в порядок заполнения, в частности изменены коды видов услуг.

Приказ вступит в силу только через два месяца после публикации. Однако ФНС уже рекомендовала налогоплательщикам применять новую, еще не действующую форму, при отчетности за 1 квартал.