Нельзя заявлять вычет НДС по счету-фактуре с факсимиле

В соответствии с пунктом 6 статьи НК счет-фактура подписывается руководителем и главбухом организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом или доверенностью.

При этом использование счетов-фактур, подписанных факсимильной подписью, Налоговым кодексом не предусмотрено.

Таким образом счета-фактуры, составленные с использованием факсимильной подписи, признаются составленными с нарушением установленного порядка и не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм НДС к вычету.



Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-14/25364 от 10.04.2019.