Налоговики скрещивают разные отчеты между собой и эту абру-кадабру заносят в свою базу

Необычный микс сотворили налоговики с расчетом 6-НДФЛ, сданным нашей читательницей.
Бухгалтер, как обычно, сформировала 6-НДФЛ за 1 квартал 2019 года, как обычно проверила его перед отправкой, не обнаружила там никаких ошибок, и как обычно по ТКС отчет ушел в ИФНС.
Далее начались уже необычные события. Дело в том, что в базе налоговиков расчет 6-НДФЛ отобразился в странном виде. Получилась, как говорится, смесь бульдога с носорогом — раздел № 1 формы 6-НДФЛ правильный, за 1 квартал 2019 года, а раздел № 2 — неправильный, в нем отображены данные за 2018 год.
То есть налоговики каким-то неведомым образом скрестили два разных отчета между собой и эту абру-кадабру занесли в свою базу.
Примечательно, что в таком неправильном оформлении отчета изначально обвинили бухгалтера, которая отправляла правильный отчет. И даже после того, как стало понятно, что бухгалтер здесь ни при чем, именно ее сделали крайней. Для исправления этой нескладной ситуации в программе, налоговики предлагают один-единственный вариант — сдачу уточненного расчета. То есть бухгалтер должен сдать уточненку, полностью идентичную первичному отчету, чтобы с ее помощью налоговики могли исправить свои ошибки.
Такой историей поделилась читательница нашего форума.
мне позвонила налоговая инспекторша: «У вас в базе по обоим отчетам в первом разделе указаны данные за 1 кв. 2019, а дальше идут данные за 2018 годовые. Вы нам не то сдали!»... Проверяю себя, ибо по основной работе мне мозги выносят регулярно. Но к счастью выясняю, что таки до полного маразма ещё не докатилась. Перезваниваю инспекторше: «Мы подали всё правильно, все данные за 2019г.» Мне мадам заявляет: «Звоните в отдел приема отчетности, выясняйте». Ну у нас же только в УК прописана презумпция невиновности, в НК — только презумпция виновности, и доказывать, что ты не верблюд — твоё право, но не обязанность... Дозвонилась, куда послали, а мне в ответ: «Мы только принимаем, отправляем в Волгоград, а мы видим только „образы“ (цитата, что за наркоманско-программные глюки имелись в виду, разъяснений не последовало) и никаких изменений вносить не имеем право. Сдавайте корректировки!»
Вот бесит это хамство — какая-то бестолочь рукожопая что-то не так внесла или программный косяк проспала, а мы должны по налоговым бегать, как будто нам делать больше нечего!
Придётся снова отлавливать моего ИП-шника, тащить в налоговую (а это непросто и не быстро, поверьте), да ещё объяснять, что это не я дура и криворукая, а отрываю его от важных дел по чужой вине, тут уж ничего не поделаешь... Но как же хочется на ком-то из этой шатии-братии сорвать накопленное по их вине зло!!!
— Крысавица