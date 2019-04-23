Налоговики скрещивают разные отчеты между собой и эту абру-кадабру заносят в свою базу

Необычный микс сотворили налоговики с расчетом 6-НДФЛ, сданным нашей читательницей.

Бухгалтер, как обычно, сформировала 6-НДФЛ за 1 квартал 2019 года, как обычно проверила его перед отправкой, не обнаружила там никаких ошибок, и как обычно по ТКС отчет ушел в ИФНС.

Далее начались уже необычные события. Дело в том, что в базе налоговиков расчет 6-НДФЛ отобразился в странном виде. Получилась, как говорится, смесь бульдога с носорогом — раздел № 1 формы 6-НДФЛ правильный, за 1 квартал 2019 года, а раздел № 2 — неправильный, в нем отображены данные за 2018 год.

То есть налоговики каким-то неведомым образом скрестили два разных отчета между собой и эту абру-кадабру занесли в свою базу.

Примечательно, что в таком неправильном оформлении отчета изначально обвинили бухгалтера, которая отправляла правильный отчет. И даже после того, как стало понятно, что бухгалтер здесь ни при чем, именно ее сделали крайней. Для исправления этой нескладной ситуации в программе, налоговики предлагают один-единственный вариант — сдачу уточненного расчета. То есть бухгалтер должен сдать уточненку, полностью идентичную первичному отчету, чтобы с ее помощью налоговики могли исправить свои ошибки.

Такой историей поделилась читательница нашего форума.