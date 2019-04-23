ЦБ РФ нашел в Международном банке Санкт-Петербурга признаки вывода активов

Банк России заподозрил должностных лиц Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), оставшегося без лицензии в октябре прошлого года, в выводе активов.

«Должностными лицами банка осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем передачи банком прав требований к ряду контрагентов своему акционеру, не обладающему способностью исполнить принятые обязательства», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

По оценке Центробанка, активы кредитной организации по результатам исследования не превышают 10,8 млрд рублей, обязательства составили 23,9 млрд. Материалы о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, отправлены в Следственный комитет и в Генпрокуратуру

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МБСП с 31 октября прошлого года, а 12 ноября было подано заявление в суд о признании МБСП банкротом. Первое заседание по делу пройдет 30 апреля.