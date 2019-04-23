Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб.

В прошлом году Счетная палата провела 419 проверок, выявила 9 235 нарушений на общую сумму 772,7 млрд руб. Благодаря работе палаты в бюджет возвращено 7,5 млрд руб. По материалам проверок возбуждено 40 уголовных дел, по 78 материалам проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Такие данные приводятся в отчете палаты за 2018 год, опубликованном сегодня.

Отметим, что количество выявленных нарушений с каждым годом растет. Если в 2016 году Счетная палата нашла более 3,8 тыс. нарушений, то в 2017-м — 6,4 тыс., почти в полтора раза больше. В 2018 году количество выявленных нарушений выросло еще на 43% и превысило 9,2 тыс.

Впрочем, в 2018 году произошел перелом тенденции к росту суммы нарушений. Объем упал почти в 2,5 раза, до 772,7 млрд руб. В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м, пишет РБК.

Больше всего бюджетных нарушений традиционно связано с госзакупками. Сумма таких нарушений составила 294,6 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем по итогам 2017 года.

Сопоставимая сумма нарушений выявлена при формировании и исполнении бюджетов — 268,2 млрд руб. Остальные связаны с ведением бухгалтерского учета — 95 млрд руб., неэффективным использованием бюджетных средств — 70,7 млрд руб. и иными причинами — 44,2 млрд руб.