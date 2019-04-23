Бюджет рискует недосчитаться 2,2 трлн рублей

Федеральный бюджет в ближайшие три года может получить на 2,2 трлн рублей меньше доходов, чем запланировано.

Риски непоступления доходов в федеральный бюджет оцениваются Счетной палатой на сумму: — 652,1 млрд рублей — в 2019 году; — 697,6 млрд рублей — в 2020 году; — 875,1 млрд рублей — в 2021 году.

Такие данные содержатся в годовом отчете палаты, опубликованном сегодня.

Риск, по мнению аудиторов, связан с недостаточно качественными прогнозами администраторов доходов — госструктур, ответственных за сборы в казну.

Ожидания завышены прежде всего по дивидендам и прибыли компаний с госучастием, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Впрочем, резервы для компенсации «недобора» доходов у бюджета есть, уверены в СП. Перспективу аудиторы видят прежде всего в снижении дебиторской задолженности налогоплательщиков перед государством. По оценкам контрольного органа, ее объем превысил 2,2 трлн рублей по итогам прошлого года. Активизация работы в рамках сокращения задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежеи позитивно скажется на доходах бюджета.