Какой кэшбек можно получить с покупок по карте Яндекса

Яндекс вместе с Альфа-Банком и Тинькофф Банком предложил пользователям кобрендинговую банковскую карту Яндекс.Плюс.

Выпуск и обслуживание карты бесплатны.

«С банковской картой Яндекс.Плюс пользователи смогут получить ещё больше от сервисов Яндекса. Эта карта пригодится и тем, кто регулярно ездит на Яндекс.Такси, и тем, кто иногда покупает билеты на Яндекс.Афише, и даже тем, кто вообще не пользуется нашими сервисами. Кэшбэк на любые покупки и бесплатное обслуживание делают карту Яндекс.Плюс выгодной для всех», — говорит операционный директор Яндекса Грег Абовский.

Карта Яндекс.Плюс — это карта World Mastercard, кредитная или дебетовая. Она подходит для повседневных покупок, онлайн-платежей и переводов, на неё можно получать зарплату.

Главное преимущество карты — кэшбэк на всё:

• 10% на поездки с Яндекс.Такси и 5% на пятнадцати других сервисах, включая маркетплейс Беру, Еду, Драйв, Афишу и Путешествия. Сервисы с десятипроцентным кэшбэком будут сменять друг друга каждые три месяца. Так, в Такси он будет действовать до конца июля, а начиная с августа кэшбэк 10% можно будет получить на другом сервисе. • 5% на покупки сразу в четырёх категориях: рестораны, развлечения, спортивные товары и образовательные услуги. • 1% на все остальные покупки.

Кэшбэк начисляется ежемесячно в российских рублях.

Владельцы карты смогут фактически бесплатно пользоваться подпиской Яндекс.Плюс: если тратить по карте от 5000 рублей в месяц, плата за подписку целиком возвращается в виде кэшбэка.

Подписка Яндекс.Плюс даёт полный доступ к Яндекс.Музыке, скидки — в дополнение к кэшбэкам — на Такси и Драйв, бесплатную доставку с маркетплейса Беру и другие преимущества.