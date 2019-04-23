Декларацию по НДС приняли только после гневного звонка бухгалтера в ИФНС

Бухгалтер отправил декларацию по НДС, однако она «застряла на входе в ИФНС». Квитанцию о приеме налоговики так и не выслали. Более того, инспектор в грубой форме предупредил бухгалтера о намерении заблокировать счет за несдачу.

Такой историей поделился с коллегами один из участников группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Бухгалтер, со своей стороны, решил не оставлять без ответа такой выпад инспектора и высказал свои претензии начальнику отдела ИФНС.

Примечательно, что сразу после гневного звонка в ИФНС декларация была принята и по ТКС поступила долгожданная квитанция.

Очередная история из жизни фискалов и бухгалтеров. На прошлой неделе отправил уточнённую декларацию по НДС. До сих пор висит статус «отправлено в ифнс». После беда (сегодня) звонить инспектор и начинает «угрожать», что заблокирует счёт. Так как не видит пресловутой декларации. Сообщаю ей, что с их стороны нет квитанции о приёме. Отчёт висит на «входе» в инспекцию. Она начинает вопить в трубку о том, что я безграмотный неуч. В инспекции все работает. Я обрываю разговор и набираю телефон начальника отдела (благо все звонки записываются). После не лицеприятного разговора, для начальника, приходит смс, что отчёт принят. Причём пришли сообщения о принятии деклараций и по другим налогам сразу. Так и работаем. — пишет Павел

Участники обсуждения рассказывают, что тоже сталкивались с подобным явлением, и отмечают, что иногда приходится учинять скандал, чтобы налоговики начали работать более оперативно.