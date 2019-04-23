Определен прожиточный минимум за 1 квартал 2019

На федеральном портале опубликован проект Минтруда об установлении величины прожиточного минимума за 1 квартал 2019 года.

Согласно документу величина прожиточного минимума в целом по РФ за 1 квартал 2019 года установлена:

на душу населения — 10819 рублей; для трудоспособного населения — 11655 рублей; для пенсионеров — 8894 рубля; для детей — 10585 рублей.

Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2019 по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения на 5,9%, для трудоспособного населения — на 5,3%, для пенсионеров — на 5,1%, для детей — на 6,4%.

По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в 1 квартале 2019 к предыдущему кварталу составил 102,1%.

Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 5,8%. При этом ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата, составил 103,8%.